"Acho que foi um bom dia para a democracia e acho que foi um bom dia para os Estados Unidos", disse Biden numa conferência de imprensa na Casa Branca, referindo-se às eleições intercalares norte-americanas que decorreram na terça-feira.

Ao contrário do que algumas sondagens e analistas previam, não se registou nenhuma "onda vermelha", disse o Presidente norte-americano, indicando estar "pronto para trabalhar" com os Republicanos, que estão em vias de retirar aos Democratas a maioria na câmara baixa do Congresso e estão em vantagem na corrida ao Senado.

