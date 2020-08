"O projeto vai apoiar os municípios na área de melhoramento das infraestruturas e também na provisão de serviços básicos", disse Mário Omia, diretor nacional de Desenvolvimento Autárquico, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

Numa primeira fase, o apoio do Banco Mundial vai ser destinado a autarquias das províncias de Gaza, no sul do país, Sofala e Zambézia, no centro e Niassa, no norte de Moçambique.

"Os recursos serão alocados aos municípios beneficiários para poderem implementar as atividades que forem aprovadas no âmbito do projeto", acrescentou Mário Omia.

Ainda no âmbito do projeto, o Governo moçambicano está a capacitar os presidentes dos conselhos e assembleias municipais para uma melhor gestão dos fundos, numa iniciativa que já está a decorrer em Xai-Xai, província de Gaza, e que vai ter a duração de três dias.

