"Quero reiterar que o Azerbaijão está determinado a reintegrar os habitantes arménios da região de Karabakh, no Azerbaijão, como cidadãos iguais", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeyhun Bayramov, no debate geral da Assembleia-Geral da ONU.

"A Constituição, a legislação nacional do Azerbaijão e os compromissos internacionais que assumimos são uma base sólida para este objetivo", acrescentou.

O Azerbaijão lançou uma operação no início da semana nesta região separatista habitada principalmente por arménios, obtendo uma vitória relâmpago. Os separatistas arménios concordaram em entregar as armas na sexta-feira.

Este enclave montanhoso, que foi anexado em 1921 pelo poder soviético ao território do Azerbaijão, foi no passado palco de duas guerras entre as antigas repúblicas soviéticas do Azerbaijão e da Arménia: uma de 1988 a 1994 (30.000 mortes) e outra no outono de 2020 (6.500 mortes).

"Continuamos a acreditar que existe uma oportunidade histórica para o Azerbaijão e a Arménia estabelecerem boas relações de vizinhança e coexistirem lado a lado em paz", disse Jeyhun Bayramov.

