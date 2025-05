Avaria no controlo aéreo em Paris-Orly obriga companhias a cancelar 40% dos voos

Paris, 18 mai 2025 (Lusa) - As companhias aéreas foram hoje obrigadas a anular 40% dos seus voos até ao final do dia no aeroporto de Paris-Orly (França) devido a uma avaria no controlo do tráfego aéreo, anunciou a autoridade francesa da aviação civil (DGAC).