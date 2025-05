Júnior, jogador da formação do Al Nassr, foi opção a titular e estreou-se a marcar pela seleção das 'quinas', num torneio em que foi internacional por Portugal pela primeira vez.

O primeiro golo foi apontado aos 13 minutos, com Cristiano Júnior a rematar forte no lado esquerdo do ataque e a comemorar de forma idêntica ao pai, e o segundo surgiu depois de aparecer ao segundo poste a cabecear, aos 44, a passe de Carlos Moita.

Das duas vezes, a Croácia ainda igualou, por Ivan Caleta, aos 27 minutos, e Rio Joka, aos 60, mas Rafael Cabral deu a vitória a Portugal muito perto do final, aos 79.

Portugal conquista pela primeira vez este torneio particular de sub-15, organizado na Croácia, depois de um título da Argentina, um dos Estados Unidos e quatro do país anfitrião.

