Depois de ter subido à liderança na terceira volta, o campeão olímpico de Paris2024 segurou o primeiro lugar e pôde voltar a festejar um triunfo num dos quatro principais torneios mundiais, depois de ter vencido o Masters em 2022 e 2024.

Líder do ranking mundial, o norte-americano, de 28 anos, fez uma derradeira volta com 71 pancadas (par do campo) depois de quatro 'birdies' (uma abaixo) e quatro 'bogeys' (uma acima), um dos quais no buraco 18.

No total, Scheffler terminou com 273 pancadas (11 abaixo do par), menos cinco do que os compatriotas Harris English, Bryson DeChambeau e Davis Riley, que dividiram o segundo lugar.

Harris English conseguiu uma excelente volta final, com 65 'shots' (seis abaixo do par), que lhe permitiu subir 34 lugares na derradeira ronda no campo do Quail Hollow Club, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Apesar de ter subido 21 lugares na última volta, o norte-americano Xander Schauffele ficou longe de revalidar o título conquistado em 2024, terminando no 28.º posto, com um agregado de 283 pancadas (uma abaixo do par).

