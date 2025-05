Marcelo Rebelo de Sousa saiu a pé do Palácio de Belém, em Lisboa, perto das 17:00 e falou à RTP na Calçada da Ajuda, insistindo no apelo à participação eleitoral que fez no sábado, na habitual comunicação ao país em vésperas de eleições.

"Quem puder, ainda são cinco da tarde, tem uma hora e meia, duas horas para votar. E eu insisto muito em que as pessoas que possam votar e queiram votar não percam a oportunidade", declarou.

Quanto à formação do próximo Governo, o chefe de Estado adiantou que tenciona convocar os partidos que obtenham assento parlamentar "amanhã mesmo" [segunda-feira] para "ao longo da semana os ir recebendo" e "calmamente, serenamente, os ouvir na leitura da vontade dos portugueses".

Antes, frisou, é o povo quem tem "o poder de decidir", com o seu voto.

IEL // PC

Lusa/Fim