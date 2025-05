A australiana-americana de 57 anos que, há oito se comprometeu a trabalhar com uma cineasta a cada 18 meses, fez estas declarações quando recebia o décimo prémio "Women in motion", que reconhece personalidades que "promovem o lugar das mulheres no cinema e na sociedade".

Desde que assumiu esse compromisso, Nicole Kidman trabalhou com 27 realizadoras.

Há oito anos, recordou, havia "uma disparidade tão grande em termos de escolhas" para realizar filmes que "simplesmente não havia nomes suficientes" de mulheres.

Para que a proporção de cineastas mulheres continue a aumentar, é preciso "moldar, apoiar e ajudar" a longo prazo, nomeadamente a nível financeiro, argumentou a atriz, presente no Festival de Cinema de Cannes pela 32.ª vez.

É necessário -- reforçou -- "proteger e rodear as mulheres com quase um campo de forças (...) para que elas possam dar o melhor de si", sem que pensem que só terão "uma única oportunidade".

A célebre atriz saudou o facto de, entre os 22 filmes que concorrem nesta edição à Palma de Ouro, sete serem dirigidos por mulheres.

