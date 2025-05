Nascido como movimento de cariz regional, o JPP apresentou listas na maioria dos círculos eleitorais mas foi na Madeira que obteve o melhor resultado, com 12,32 % (17.115 votos), 85% do resultado nacional, até às 22:00.

Filipe Sousa foi hoje eleito deputado à Assembleia da República, consolidando um crescimento que, no plano regional, já levou o JPP a obter 11 dos 47 lugares na Assembleia Legislativa da Madeira.

Foi no concelho de Santa Cruz que o JPP obteve o melhor resultado nacional das legislativas de hoje, com 24,59 % e 5.759 votos, ficando apenas atrás da AD. No resto dos concelhos da região, o máximo que conseguiu foi um terceiro lugar na Calheta, ficando foram do pódio nos restantes municípios.

Em 2013, o movimento Juntos Pelo Povo apresentou-se como de centro-esquerda e concorreu pela primeira vez a umas eleições, com Filipe Sousa como cabeça-de-lista para a Câmara de Santa Cruz, que ganhou com maioria absoluta, num contexto de derrotas do PSD na região autónoma da Madeira.

Em 2014, o movimento transformou-se em partido e concorreu nas eleições legislativas de 2015 com uma lista na região que obteve 6,93% (8.671 votos), ficando em quarto lugar, a seguir ao PSD, PS e BE e à frente do CDS.

Em 2019, teve menos votos (7125 votos, 5,49%), mas manteve o quarto posto, com o CDS a ficar desta vez em terceiro.

Em 2022, o JPP superou a primeira votação (8721 votos), com 6,86% dos resultados e ocupando o terceiro lugar na região.

A ascensão do Chega relegou em 2024 o JPP para o quarto lugar, mas ficando à beira da eleição (9,58% e 14.344 votos).

A AD - Coligação PSD/CDS é a força política mais votada nas eleições legislativas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios, seguindo-se o PS e o Chega, por curta margem, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral às 22:10.

PJA // SF

Lusa/Fim