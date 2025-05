Questionado sobre este tema no final da noite eleitoral - uma pergunta que motivou assobios da sala -, Luís Montenegro defendeu que "a razão objetiva que conduziu à realização de eleições antecipadas foi a rejeição de uma moção de confiança na Assembleia da República".

"Aquilo que eu posso dizer é que a moção de confiança que o povo português endereçou hoje ao Governo é suficiente para que todos assumam as respetivas responsabilidades, para que todos mostrem verdadeiro respeito pela vontade das portuguesas e dos portugueses e mostrem também a maturidade política dos próprios, das suas forças políticas e conjuntamente da nossa democracia", disse.

E acrescentou: "Será um exercício que ninguém compreenderá se os políticos não forem capazes de interpretar a vontade do povo".

Montenegro repetiu que o povo português "não quer outro Governo nem quer outro primeiro-ministro".

"Este Governo e este primeiro-ministro não querem violentar nenhuma das alternativas políticas que vêm da oposição. Nem querem que as oposições se obriguem a aderir aos princípios programáticos do Governo. O que nós exigimos no cumprimento da vontade do povo português é que, com as regras de funcionamento da democracia, nos deixem governar ou, como temos dito de uma forma ainda mais simples na campanha eleitoral, nos deixem trabalhar", apelou.

SMA // SF

Lusa/fim