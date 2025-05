O Chega é o segundo partido mais votado com 23,20% às 21:59, e o PS surge em terceiro lugar com 23,12%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

O quadro completo dos resultados, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2024, é o seguinte:

Freguesias apuradas: 2.981 Freguesias por apurar: 111 Concelhos apurados: 275 Concelhos por apurar: 33 Consulados apurados: 0 Consulados por apurar: 24 Mandatos atribuídos: 131 Mandatos por atribuir: 99 Lista %Votos Votos Mand. PPD/PSD.CDS-PP 33,32% 1.450.575 55 CH 23,20% 1.009.683 37 PS 23,12% 1.006.277 35 IL 4,87% 212.110 2 L 3,40% 148.121 0 PCP-PEV 2,78% 120.801 0 B.E. 1,84% 79.924 0 ADN 1,41% 61.569 0 PAN 1,19% 51.629 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,83% 36.012 1 JPP 0,44% 19.088 1 R.I.R. 0,24% 10.651 0 VP 0,17% 7.389 0 E 0,14% 6.208 0 PCTP/MRPP 0,14% 6.074 0 ND 0,13% 5.864 0 PPM 0,10% 4.202 0 PLS 0,08% 3.676 0 NC 0,04% 1.765 0 MPT 0,01% 476 0 PTP 0,01% 421 0 Outros dados das eleições Legislativas 2025: Inscritos: 6.853.906 % Votos brancos: 1,51% % Votos nulos: 1,03% % Votantes: 63,51% % Abstenção: 36,49%

Fontes:

Lusa

Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral (SGMAI-AE)

Resultados comparados globais às 21:59 das eleições Legislativas 2025

Freguesias apuradas: 2.981 Freguesias por apurar: 111 Concelhos apurados: 275 Concelhos por apurar: 33 Consulados apurados: 0 Consulados por apurar: 24 Mandatos atribuídos: 131 Mandatos por atribuir: 99 2025 2024 Lista %Votos Mand. Lista %Votos Mand. PPD/PSD.CDS-PP 33,32% 55 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 29,35% 47 CH 23,20% 37 PS 28,59% 49 PS 23,12% 35 CH 18,66% 31 IL 4,87% 2 IL 4,56% 2 L 3,40% 0 B.E. 4,16% 1 PCP-PEV 2,78% 0 PCP-PEV 3,07% 0 B.E. 1,84% 0 L 2,62% 0 ADN 1,41% 0 PAN 1,73% 0 PAN 1,19% 0 ADN 1,72% 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,83% 1 PPD/PSD.CDS-PP 1,18% 3 JPP 0,44% 1 R.I.R. 0,46% 0 R.I.R. 0,24% 0 JPP 0,39% 0 VP 0,17% 0 ND 0,26% 0 E 0,14% 0 PCTP/MRPP 0,21% 0 PCTP/MRPP 0,14% 0 VP 0,17% 0 ND 0,13% 0 E 0,10% 0 PPM 0,10% 0 MPT.A 0,07% 0 PLS 0,08% 0 NC 0,03% 0 NC 0,04% 0 PTP 0,03% 0 MPT 0,01% 0 PPM 0,01% 0 PTP 0,01% 0 Outros dados das eleições Legislativas 2025: Inscritos: 6.853.906 % Votos brancos: 1,51% % Votos nulos: 1,03% % Votantes: 63,51% % Abstenção: 36,49% Outros dados das eleições Legislativas 2024: Inscritos: 6.856.322 % Votos brancos: 1,51% % Votos nulos: 1,13% % Votantes: 65,33% % Abstenção: 34,67%

