O grupo foi intercetado pela polícia moçambicana no sábado num autocarro, com outros 37 passageiros moçambicanos, que fazia a ligação entre Maputo (sul do país) e Tete (centro), quando tentava regressar ao Maláui sem nenhum documento, explicou Mário Arnaça, porta-voz do comando provincial da polícia de Manica.

Citando um dos passageiros, Mário Arnaça disse que o grupo teve informações de uma rede que facilita esquemas de entradas ilegais, na fronteira de Zobue, entre Maláui e Moçambique, e em Ressano Garcia, entre Moçambique e África do Sul.