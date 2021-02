A depressão apresentava-se hoje com "vento máximo de 55 quilómetros por hora e rajadas até 75 quilómetros por hora", lê-se no documento.

O Inam prevê chuva e vento fortes, referindo que a instabilidade já afeta algumas zonas costeiras do país.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

As mais graves foram a tempestade Chalane, no final do ano passado, e o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço oficial total de 19 mortos, mas relatos de autoridades locais apontam para o dobro.

