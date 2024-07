Subida de salários entre os 7,8% e os 15,7%, subsídio de alimentação nos 6,10 euros e redução a metade do período de permanência na categoria de enfermeiro de ingresso, que agora dura apenas seis meses, foram condições essenciais que permitiram à Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP) fechar acordo com o FESAHT e depois com mais cinco sindicatos de enfermeiros, no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho.

Após mais de um mês de negociações, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos do Continente e Ilhas (SITEU), Sindicato de Enfermeiros (SE), Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPEnf) e Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) aceitaram a melhoria de condições de trabalho. Mas um sexto sindicato não. E não só abandonou as negociações como avançou para uma greve de dois dias, hoje e amanhã. Uma atitude que causa estranheza ao líder da APHP.

"Estranhamos os motivos para a paralisação convocada", diz Óscar Gaspar, lamentando que um sindicato se tenha excluído da negociação. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), estrutura em causa, é o que junta maior número de profissionais do setor.

A "total abertura negocial de parte a parte" permitiu chegar a um acordo com "ganhos efetivos para os enfermeiros do setor privado", lembra Óscar Gaspar, lamentando que, após "o êxito desta negociação com cinco sindicatos, o SEP tenha interrompido inesperadamente as negociações e convocado uma nova greve". O representante dos hospitais privados vinca que "a APHP conduz todas as negociações laborais com abertura e disponibilidade" e entende que "os aumentos atribuídos este ano traduzem e confirmam esta atitude de respeito pelos enfermeiros e outros profissionais ligados aos hospitais privados". Pelo que critica a atitude do SEP.

No manifesto emitido para convocar a greve, o sindicato reclama reivindicações antigas e novas, incluindo a contabilização de pontos para progressão na carreira desde 2019 e de 1,5 pontos de 2004 a 2014; "o pagamento atualizado e dos devidos retroativos, desde 2018, decorrentes das mudanças de posição remuneratória"; "a transição para a categoria de enfermeiro especialista de todas as enfermeiras que inadmissivelmente não transitaram, pelo legítimo exercício dos seus direitos de parentalidade"; e a vinculação de todos os enfermeiros com vínculos precários.