"Sempre fui muito curiosa e tive a sorte de crescer num país livre, filha de alguém que sempre procurou dar-me a consciência da liberdade. E sempre tive vontade de conhecer outras pessoas e culturas." Em pequena, Sofia Moreira de Sousa sonhava ser astronauta para ver o mundo inteiro, mas foi na diplomacia que encontrou forma de ter essa experiência bem real. "A visão de longe não permitiria ver todas as nuances destas diferentes realidades", assume hoje, explicando como a sua vontade de ser interveniente se concretizou na sua carreira, que a levou da Agência Espacial Europeia à Academia de Direito da Alemanha.

Num percurso rico e diversificado, a convidada deste quarto episódio reconhece um "desafio comum" de adaptação em qualquer dos destinos por onde passou, de Adis Abeba à Geórgia, mas acima de tudo o seu esforço pessoal de "compreender a cultura e o contexto de vida local". E aponta como essenciais para ganhar confiança a capacidade de escuta e a ultrapassagem de preconceitos. "Falar a língua, respeitar a cultura e a história de cada região e ser capaz de entender as nuances e procurar a comunicação certa" tornam tudo mais fácil, garante, resumindo a chave para a adaptação: "O fator humano é fundamental."

"O sentido de missão, de servir as pessoas", está sempre presente no seu percurso, que conta através de histórias daquilo que viveu entre as escolas em Joanesburgo e as missões na Etiópia, até chegar a embaixadora e chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Numa conversa solta e aberta, Sofia Moreira de Sousa faz uma exploração profunda daquilo que nos une, das conquistas que damos por garantidas e das perguntas que ainda precisamos de fazer. Que Europa temos hoje? E que Europa queremos construir? Afinal, como se cria confiança entre culturas? E como se mantém uma rota comum num mundo em constante turbulência?

São algumas das perguntas que perpassam neste quarto episódio da segunda temporada do podcast Luso Lab, de que o SAPO é parceiro, numa entrevista conduzida por Francisco Carneiro, jovem conselheiro do Conselho da Diáspora Portuguesa e engenheiro de Dados na Agicap, em França.

Os bastidores da diplomacia europeia, os desafios da adaptação cultural e a importância de escutar antes de agir são alguns dos temas focados em mais um episódio do podcast Luso Lab , que pode seguir aqui no SAPO

A convidada do novo episódio do podcast do Conselho da Diáspora, de que o SAPO é parceiro, partilha uma visão do mundo integrada e inclusiva, em que todos ganham. É mais uma adição ao programa por onde já passaram nomes como António Brochado Correia, Alexandra Brandão ou Daniel Guedelha, que pode acompanhar nas plataformas habituais e aqui no SAPO.

Veja o episódio completo nas plataformas habituais e recorde o contributo dos anteriores convidados no Youtube, Spotify e Apple Podcasts do Conselho da Diáspora Portuguesa.