Se em 2000 lhe tivessem dito que viria a ser Diretora Global de Recursos Humanos do grupo Santander, "acharia completamente impossível". "Eu estava a acabar o curso, tinha 21 anos e o sonho de trabalhar em mercados financeiros, com ações, capitais, derivados... um perfil atípico. Mas não me passaria sequer pela cabeça trabalhar na área de Pessoas." Alexandra Brandão, licenciada em gestão pela Universidade Nova SBE e tem um MBA Internacional da Deusto Business School (Espanha) e da Adolfo Ibáñez Business School (Chile), assume porém que se apaixonou por esta área na "viagem". E tantas vezes é assim, o percurso que se impõe e faz acontecer um futuro que se concretiza numa ambição maior do que nós.

Numa conversa conduzida pela Jovem Conselheira do Conselho da Diáspora Portuguesa, Maria Cristiana Monteiro, Diretora de Produto no UBS, na Suíça, a agora membro da Direção do Conselho da Diáspora Portuguesa e da Fundação Alfredo da Costa conta as lições que aprendeu ao longo do seu percurso, numa carreira internacional de 25 anos, e as decisões que moldaram a sua trajetória. Mas também reflete sobre o papel da curiosidade e da coragem na construção de uma carreira fora dos moldes tradicionais e a importância da aprendizagem contínua, da diversidade de experiências e da necessidade de se criar espaço nas empresas para conversas sobre desenvolvimento e ambições individuais.

Com um olhar atento sobre a liderança feminina e os obstáculos silenciosos que ainda persistem, Alexandra Brandão personaliza mais uma história de sucesso de portugueses pelo mundo, que pode ouvir no podcast Luso Lab, do Conselho da Diáspora, e que já está disponível nos canais habituais, com outros temas abordados, como a influência da Inteligência Artificial no mundo atual, seus desafios e oportunidades.

De volta a Portugal e com uma perspetiva informada e muito própria sobre o imenso valor do talento português além-fronteiras, a executiva explica por que acredita que "a IA pode funcionar como um superpoder" para nós, pessoas e interpela os jovens sobre a relevância de trabalhar em grandes organizações, que atuam como "hubs de inovação".

