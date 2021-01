A apreensão do caranguejo resultou do trabalho desenvolvido durante uma campanha de fiscalização nos locais de captura, realizada durante o período de veda, disse o chefe do departamento provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas, em Sofala, Carlos Sendela, citado hoje pelo diário Notícias.

A interdição, aplicada em todo o país, iniciou-se em 15 de outubro e terminou em 31 de dezembro, visando dar tempo ao processo de reprodução e crescimento da espécie.