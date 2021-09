Em comunicado, a GNR adianta que no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida à captura e transporte de pescado fresco e de moluscos bivalves, os militares detetaram várias pessoas a capturar berbigão na Ria Formosa fora dos períodos diários legalmente fixados (entre o nascer e o pôr-do-sol).

No decorrer das diligências, levadas a cabo pela UCC, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, as autoridades constataram "que os bivalves não dispunham do tamanho mínimo para poderem ser comercializados e eram capturados por mariscadores sem licença para a zona de captura, tendo por isso sido apreendidos".

Durante a ação foram identificados dois homens de 19 e 32 anos, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação.

