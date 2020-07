O Governo moçambicano anunciou que o 12.º ano e os institutos de formação de professores vão retomar as aulas a partir do dia 27 deste mês, no âmbito do reinício gradual do ensino, após uma interrupção de cerca de quatro meses, devido à pandemia de covid-19.

"A sociedade tem razão e eu também tenho as mesmas dúvidas", referiu o antigo governante, em entrevista à Lusa.