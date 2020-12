Segundo Franco Mufinda, 25 casos foram detetados em Luanda, sete no Huambo, cinco no Zaire, dois no Uíje, dois no Namibe, um na Lunda Sul e um no Cuanza Sul.

A doença foi diagnosticada em 22 pessoas do sexo masculino e 21 do sexo feminino, com idades entre 3 e 69 anos.