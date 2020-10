Silvia Lutucuta justificou que foi devido ao aumento exponencial de casos nos últimos tempos que as medidas relativas à situação de calamidade foram hoje agravadas, sublinhando que nas últimas duas semanas se registaram 30% do total de infeções desde o início da pandemia.

"Acreditamos que este aumento foi fruto do incumprimento das medidas plasmadas no decreto da situação de calamidade", destacou a governante.

"Fruto deste aumento, estamos com uma pressão assistencial muito grande e se não cumprirmos com as medidas vamos chegar ao colapso total", avisou, acrescentando: "Em países com sistemas mais robustos e situacão económica mais favorável os sistemas de saúde colapsaram".

Dos 247 novos casos reportados, 213 são de Luanda, 23 de Cabinda e 21 de Benguela, com idades de 1 a 72 anos, sendo 139 de sexo masculino e 108 feminino.

Foram registados também mais cinco óbitos, dos quais quatro homens e uma mulher, bem como 79 doentes recuperados.

Angola soma 8.829 casos no total, dos quais 265 óbitos, 3.384 recuperados e 5.180 ativos, incluindo 9 críticos e 21 graves e apresenta uma taxa de positividade de 15%

