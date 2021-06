Durante uma intervenção no primeiro dia do do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, promovido pela Fundação Mo Ibrahim, John Nkengasong disse que entre a semana passada e esta semana houve um aumento médio de cerca de 14% de casos em todo o continente.

Segundo o virologista, existem dois grupos de países, um de países que "estão a avançar lentamente em direção à terceira onda" e outro de países que "têm estado a lutar para diminuir a segunda onda".

O responsável disse que algumas medidas adoptadas permitiram evitar que o continente fosse "devastado na dimensão inicialmente prevista" e que muitos africanos desenvolveram imunidade, evitando uma taxa elevada de mortalidade.

"Sabemos com certeza que muito mais pessoas do que 4,8 milhões [de casos] relatados foram expostas ao vírus", afirmou o diretor do África CDC.

Atualmente estima-se que 130.000 africanos tenham morrido de SARS-CoV-2, embora muitos países não tenham um sistema fiável de registo de óbitos.

"Mesmo se subestimarmos a taxa de mortalidade, que agora é cerca de cerca de 130 mil, multiplicando por quatro, na verdade, não reflete uma pandemia devastadora em termos de mortalidade no continente", argumentou Nkengasong.

O Ibrahim Governance Weekend 2021 decorre num formato digital entre quinta-feira e sábado.

