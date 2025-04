Alargamento do rastreio ao cancro da mama deve abranger 1,5 milhões de mulheres

Lisboa, 04 abr 2025 (Lusa) -- Cerca de 1,5 milhões de mulheres deverão ser rastreadas ao cancro da mama nos próximos dois anos, no âmbito do alargamento do rastreio que implica um reforço de investimento de 10 milhões de euros.