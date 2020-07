De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde local, o país da África Austral regista já 205.721 contágios e 3.310 mortos, existindo ainda 97.848 pessoas que recuperaram da doença.

A África do Sul mantém-se o país mais afetado pelo novo coronavírus em todo o continente, representando cerca de 40% de todos os casos em África.

O aumento de casos registado durante o mês de junho colocou a economia mais industrializada do continente no quinto lugar dos países com mais casos ativos do mundo, acima de 100 mil, e na quarta posição da lista de países com mais novos contágios diários, entre 8 mil e 10 mil por dia.

Segundo a agência de notícias espanhola, Efe, a taxa de mortalidade do vírus mantém-se baixa, nos 1,6%, e a percentagem de hospitalizações está abaixo da estimativa do próprio Ministério da Saúde.

"Apesar de a taxa de mortalidade da covid-19 ser baixa na África do Sul quando comparada com o resto do mundo, o aumento do número de infeções é uma advertência contra a complacência", alertou o Presidente, Cyril Ramaphosa, num discurso à nação no início desta semana.

No início da pandemia, em março, a região da Cidade do Cabo era o foco dos contágios, mas a saída do isolamento fez com que o número de infeções seja agora maior na província de Gauteng, que é o centro político e económico do país, e onde estão Pretória e Joanesburgo.

A África do Sul prevê que a propagação da pandemia de covid-19 e as consequências do isolamento e das medidas de distanciamento social empurrem a economia para uma recessão de 7,2%, o valor mais elevado dos últimos 100 anos.

"Não estamos a considerar o regresso ao confinamento agora; estamos a usar o resto das ferramentas; o que temos de fazer é proteger as nossas vidas, mas também os meios de subsistência, e este é um equilíbrio delicado", explicou o Presidente, respondendo a especulações sobre o regresso ao confinamento domiciliário.

O número de mortos devido à covid-19 em África subiu na segunda-feira para 11.360, mais 274 nas últimas 24 horas, e há mais de 476 mil infetados, segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu para 476.509, mais 13.203 nas últimas 24 horas, enquanto o número de recuperados é hoje de 227.376, mais 5.072.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 531 mil mortos e infetou mais de 11,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MBA // VM

Lusa/Fim