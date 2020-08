Passavam poucos minutos da 01:00 de sábado (03:00 em Lisboa) quando o voo especial da TAP aterrou na Praia, um dos vários autorizados desde 01 de agosto no âmbito do corredor aéreo com Lisboa, para permitir o regresso de cabo-verdianos e trabalhadores em Cabo Verde.

Pouco depois, apressado, Joaquim Tavares, condutor na Suíça, de 51 anos, sai do interior do aeroporto para reencontrar a família, num regresso em férias a Cabo Verde.