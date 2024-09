Em comunicado, a PSD esclarece que o acidente com a vítima mortal acorreu no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha, onde também foi registado um ferido grave.

O outro ferido grave foi sinalizado num acidente no Funchal.

Dos 74 acidentes ocorridos entre 06 de setembro e quinta-feira, 39 foram registados no concelho do Funchal, 11 em Santa Cruz, sete em Machico, seis na Ribeira Brava, três no Porto Moniz, dois em Câmara de Lobos, dois na Calheta, um em São Vicente, um na Ponta do Sol, um em Santana e um no Porto Santo.

A PSP esclarece que 56 acidentes foram colisões, 10 despistes e cinco atropelamentos.

No decurso da semana, a PSP efetuou também 10 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, cinco por condução sem habilitação legal e três por desobediência.

