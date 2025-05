Melhor jogadora do ano em 2024, a futebolista profissional Francisca Nazareth, conhecida como Kika Nazareth, foi aos 21 anos a protagonista da mais cara transferência do futebol feminino português, quando saiu do Benfica para o Barcelona, onde joga, por meio milhão de euros.

Nascida em 2002, estreou-se aos 16, no Benfica, e um ano depois ali assinou o primeiro contrato profissional com a equipa principal.

Nesse mesmo ano, estreou-se pela Seleção Nacional frente à Itália, na Taça Algarve, conquistando logo um lugar na seleção de 23 jogadores para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023.