Revelação do cinema português do início deste milénio, o realizador de 40 anos tem tido um caminho tão singular como elogiado.

“Arena”, uma das suas curtas-metragens iniciais, fez história ao conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 2009 – o cineasta lisboeta foi o primeiro português a consegui-lo.

Já “Rafa” ganhou o Urso de Ouro para a melhor curta do Festival de Berlim, em 2012, e “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”, a sua segunda longa, dirigida ao lado da brasileira Renée Nader Messora, venceu o Prémio especial do júri da secção “Un Certain Regard” do Festival de Cannes.