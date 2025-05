Aos 40 anos, o jogador funchalense que deu os primeiros chutos ao serviço do clube madeirense C.F. Andorinha de Santo António e se estreou profissionalmente no Sporting aos 17 anos, em 2002, continua a faturar jogos, golos e milhões.

O contrato que assinou com o Al Nassr, e que está a terminar, deu-lhe mais de meio milhão de euros por dia, tendo dado mais uma ajuda a chegar aos 936 golos marcados na sua carreira.

Com uma estátua em Times Square, um aeroporto da Madeira a receber o seu nome e um catálogo de recordes que promete completar-se em breve com os mil golos marcados em 1279 jogos, em 23 anos de carreira, Ronaldo é o futebolista mais famoso do mundo.

Passou pelo Manchester United (2003-2009), pelo Real Madrid (2010-2018) e pela Juventus (2018-2021) antes de se mudar para a Arábia Saudita; conta mais de 20 anos ao serviço da Seleção Nacional (é o jogador mais internacional de sempre por seleções); e entre muitas dezenas de prémios recebidos em todo o mundo, tem cinco Bolas de Ouro, quatro Botas de Ouro e acumula dez conquistas de Melhor Jogador do Mundo para a FIFA e a UEFA.