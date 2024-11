O mês de novembro traz consigo uma dupla visão para o país. Com a Web Summit, a capital portuguesa será também a da inovação tecnológica, acolhendo empreendedores, investidores e especialistas que projetam o futuro a nível global. Mas fora do palco das startups e da disrupção, o contexto das pequenas e médias empresas (PME) e dos empreendedores tradicionais portugueses merece igual atenção.

As PME representam 99,9% do tecido empresarial português, tornando-se imprescindíveis e insubstituíveis para a nossa economia. No entanto, a realidade destas organizações é marcada por desafios substanciais que vão além da adaptação à transformação digital. O acesso a mão-de-obra qualificada, a burocracia excessiva, a carga fiscal elevada e o acesso a financiamento são apenas alguns dos entraves que comprometem o seu crescimento sustentável. Além disso, com Portugal na cauda do Índice de Competitividade Fiscal da OCDE, ao situar-se no 35.º lugar entre 38 países, é evidente a pressão que muitas destas empresas enfrentam num cenário que exige capacidade de adaptação e inovação.

Para muitas PME, a inovação traduz-se em estratégias de proximidade com o cliente, no desenvolvimento de soluções personalizadas e na adaptação das operações ao contexto local, criando valor económico e social para as comunidades onde se inserem. Por isso, à medida que a Web Summit dá palco às tecnologias do presente e do futuro, é crucial lembrar que a força económica de Portugal assenta numa diversidade de setores, onde as PME e os negócios tradicionais têm um papel fundamental, contribuindo para cerca de 70% da riqueza nacional.

Assim, o mês de novembro não deve ser apenas um mês de celebração da tecnologia. É, acima de tudo, uma oportunidade para reforçar o compromisso com as PMEs e com os empreendedores tradicionais, assegurando que o seu contributo é valorizado e apoiado. Afinal, é através deles que grande parte do desenvolvimento económico e social do país se concretiza e o seu sucesso é o verdadeiro motor para um Portugal mais competitivo e inclusivo.

Cofundador e CEO da Rauva