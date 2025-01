A 8 de janeiro, o presidente Carlos Moedas preside à Cerimónia de entrega dos Troféus da edição de 2024 das Marchas Populares de Lisboa, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Com esta iniciativa, fecha-se um ciclo e abre-se igualmente uma nova etapa deste importante evento cultural de Lisboa.

Durante a cerimónia, será comunicado o tema para 2025, marcando o início de uma nova fase para as Marchas Populares. Este momento será também uma oportunidade para reforçar o reconhecimento que Carlos Moedas tem conferido ao trabalho árduo e empenhado das coletividades organizadoras das Marchas.

É o momento de realçar o empenho de todos os envolvidos e comprovar que todos já são à partida vencedores, pois a verdadeira vitória reside no compromisso, na dedicação e no amor com que os milhares de participantes colocam em tudo o que fazem para dignificar e bem representar a sua Coletividade, a sua Marcha e a sua interpretação do que é ser de Lisboa.

As Marchas Populares afiguram-se desta forma como um marco único para a nossa cidade. Este evento é muito mais do que um simples desfile ou exibição; é uma celebração da nossa cultura, das nossas tradições e da energia vibrante que define e distingue Lisboa.

As Marchas Populares de Lisboa não só preservam a tradição, como também injetam inovação através da dinâmica com que se apresentam aos milhares de espectadores, tanto nacionais como estrangeiros.

Este evento é um reflexo marcante do espírito cívico e cultural de Lisboa, um acontecimento que une a cidade e enche de orgulho todos os lisboetas.

Com o arrancar de 2025, avizinha-se assim mais uma edição que promete ser uma comemoração memorável.

Viva as Marchas Populares. Viva Lisboa e toca a Marchar!

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA