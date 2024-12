As festividades de Natal ainda decorrem na cidade, mantendo esta atmosfera encantadora que invade os espaços de Lisboa.

Ao longo das últimas semanas, as ruas viveram um espírito de alegria e cor, onde o brilho das luzes e as decorações deslumbrantes de algumas lojas históricas e espaços da capital proporcionaram um cenário mágico para todos os habitantes e visitantes.

Aos concertos musicais das igrejas e dos equipamentos culturais do período natalício, uma vez mais abundantemente participados, assistimos a alguns mercados de Natal, novamente um sucesso, que ofereceram uma variedade de produtos artesanais e iguarias típicas da época.

A esta profusa e intensa atividade associou-se uma vez mais a São Silvestre de Lisboa que, percorrendo o coração da cidade, bateu mais um recorde de participantes entre nacionais e estrangeiros.

É ainda neste espírito e enquanto nos despedimos das festividades natalícias, que Lisboa já se prepara para celebrar a passagem de ano de forma grandiosa.

Este ano, o evento vai realizar-se uma vez mais na Praça icónica de Lisboa, o Terreiro do Paço, e promete ser inesquecível, com a atuação de dois grandes nomes da música portuguesa: José Cid e Mikael Carreira. O espetáculo contará com uma produção de luz e som de última geração, prometendo encantar todos os presentes.

Pioneiro do rock português, cantor e compositor reconhecido no país e no mundo – agraciado com um Grammy Latino por Excelência Musical –, José Cid será o primeiro artista a subir ao palco, a partir das 21.30, para um concerto surpreendente, que revisitará temas icónicos de uma carreira com quase 60 anos. Canções intemporais, como A Lenda de El-Rei D. Sebastião, Como o Macaco Gosta de Banana e Um Grande, Grande Amor (vencedor do Festival RTP da Canção em 1980), num espetáculo especial de mais de duas horas, que contará com alguns convidados e incluirá até a canção de Lisboa: o fado.

Os últimos momentos de 2024 e os primeiros de 2025 serão assinalados com um piromusical de mais de dez minutos que irá envolver os céus de Lisboa de um brilho para mais tarde recordar.

Já em 2025, no palco, a festa continua com a atuação de Mickael Carreira, músico pop de sucesso que cativou várias gerações do público português e estrangeiro. Com 18 anos de carreira e em vésperas do lançamento do novo álbum de originais, o cantor promete pôr o público a dançar ou como diz a sua música, Bailando, em todo o Terreiro do Paço.

Mas enquanto aguardamos o grande momento e à medida que nos aproximamos do novo ano, não podia deixar de expressar votos de prosperidade e esperança para todos. Que 2025 seja um ano de realizações, crescimento e harmonia. Que cada um de nós possa encontrar novas oportunidades e superar desafios com coragem, determinação e muita Cultura.

Feliz Ano Novo! Viva 2025.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA