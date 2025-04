Chegámos ao fim da estrada. O WrestleMania está aí

Chegámos ao fim da estrada. Meses de rivalidades, momentos intensos, regressos surpreendentes e histórias cuidadosamente contadas culminam no próximo fim de semana: está aí o WrestleMania 41. A cada ano, este não é apenas um evento – é um fenómeno. É onde se faz história, onde legados serão definidos e onde os sonhos, às vezes, se tornam realidade.

Para os fãs de sempre, como eu, é a altura que esperámos o ano inteiro. Para os novos, que espero com esta coluna ter feito apaixonar-se pelo wrestling e pela WWE, é o momento perfeito para perceberem que acompanhar esta coluna valeu a pena e este desporto é mesmo apaixonante. Este ano, com Las Vegas como cenário e a Páscoa como pano de fundo, tudo promete ser ainda mais grandioso.

Neste artigo, focar-me-ei na antevisão de cinco combates principais que irão marcar o WrestleMania 41, entre os 14 que irão acontecer. Quem irá roubar o show? Quem irá sair por cima? E quem poderá surpreender o mundo inteiro?

Rhea Ripley vs. Iyo Sky (c.) vs. Bianca Belair pelo Título Mundial Feminino

World Champion créditos: WWE

Comecemos pelo combate que penso que vai roubar todas as atenções e potencialmente ser o melhor do fim de semana. Estamos a falar de três das lutadoras mais talentosas da era moderna que irão dividir o ringue num embate que promete ser de pura eletricidade.

Iyo Sky, a atual campeã, não é apenas a “Genius of the Sky” – é uma das lutadoras mais criativas e imprevisíveis do mundo. Desde que assumiu o controlo do seu destino, tem sido imparável. A sua combinação de velocidade, técnica e ousadia deixa qualquer adversária em alerta constante. E apesar de estar em frente a duas adversárias de peso, há um sentimento no ar: este pode ser o momento em que Iyo cimenta o seu legado.

Também no ringue estará Bianca Belair, uma superatleta com força bruta e uma ligação ao público que poucos conseguem igualar. Belair já brilhou em WrestleManias passados ou seja, sabe o que significa este palco e vai querer provar que é capaz de voltar ao topo. A “EST da WWE” é sempre uma ameaça.

E depois, claro, Rhea Ripley, a "Mami" da WWE, que até recentemente dominava a divisão feminina do RAW, e que vem com sede de vingança e usará a sua “brutalidade” para recuperar o que sente que ainda é seu. O seu poder físico, carisma e presença intimidadora fazem dela um monstro no ringue e uma das favoritas do público.

Neste embate, penso que Iyo Sky sairá do WrestleMania ainda campeã e mostrar que não é um “after thought” mas uma das figuras maiores da companhia.

GUNTHER (c.) vs. Jey Uso pelo Título Mundial

Gunther vs. Jey Uso créditos: WWE

Este WrestleMania marca um ponto alto na carreira de dois nomes que há apenas uns anos estavam em posições muito diferentes no card. GUNTHER chega como campeão mundial e com uma força imparável. A sua transição até ao topo parecia inevitável desde que chegou à WWE.

Do outro lado, temos Jey Uso, um dos lutadores mais populares da WWE. A sua viagem desde que deixou a Bloodline até se afirmar como um nome independente tem sido uma das histórias mais bem contadas dos últimos tempos. E a verdade é que o público está do lado dele. Jey representa o coração, a superação e o sonho do improvável – o típico “underdog” com que os fãs se conectam.

Mas por mais que a história tenha ganhado força nas últimas semanas, especialmente com o ataque brutal de GUNTHER ao irmão gémeo de Jey, não consigo evitar sentir uma certa frustração com este combate. Não pelo talento envolvido, mas porque é pelo título mundial. Sinceramente, GUNTHER merecia uma rivalidade que estivesse ao nível do seu percurso, mas apesar disso tudo, parece-me que será impossível Jey Uso não sair do WrestleMania com o título, por se tratar da história de um underdog que chegará ao topo e honrar o seu irmão.

Tiffany Stratton (c.) vs. Charlotte Flair pelo Título Feminino da WWE

Tiffany Stratton vs Charlotte Flair créditos: WWE

A verdade é que a construção desta rivalidade tem sido... confusa. Ora parece uma passagem de tocha ora parece uma lição de humildade. Tiffany Stratton tem carisma, talento e potencial de sobra, e não escondo, estou do lado dela. Tem tudo para representar a WWE para a nova era.

Mas estamos a falar do WrestleMania. E do outro lado está Charlotte Flair. A rainha da WWE. Uma lutadora que, apesar do seu apelido e de toda a história que esse representa no wrestling, nasceu para brilhar neste palco.

E por muito que a história não tenha sido a mais sólida, há algo que parece certo — mas espero estar enganado: Charlotte sairá campeã. E talvez, para Tiffany, esta derrota seja o primeiro passo para algo ainda maior no futuro.

CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins

Reigns vs Punk vs Rollins créditos: WWE

Um combate de sonho que envolve os maiores egos da WWE, histórias mal resolvidas e o verdadeiro controlo da liga principal do wrestling mundial. Eu? Vou estar a torcer por CM Punk, o rebelde, o regresso que ninguém achava possível, o homem com contas a ajustar com o todo o mundo. Mas quanto mais penso nisto mais sinto que não será ele a sair com a vitória.

Na verdade, antecipo aqui uma traição. Paul Heyman, o manager lendário que nos últimos dez anos foi associado a Punk e Reigns, tem estado demasiado calado e deve um “favor” a Punk por este ter ajudado a família num combate em novembro. E não me admirava que, no momento decisivo, virasse as costas não só a Punk, mas também a Roman Reigns.

E no meio desse caos, Seth Rollins – o visionário, o estratega – aproveitará para roubar o palco e o triunfo. Vai ser uma guerra, mas no fim, talvez seja Rollins a vencer.

Cody Rhodes vs. John Cena pelo Título da WWE

Cody Rhodes vs John Cena créditos: WWE

Aí está. O último WrestleMania de John Cena. Um nome que definiu uma geração, que foi herói para milhões, que construiu uma carreira dentro e fora do ringue com base na lealdade, no respeito e agora, ironicamente, na traição.

Como aqui contei, Cena tornou-se heel (mau), virando-se contra os próprios fãs, contra a imagem que ele próprio criou – e contra Cody Rhodes, o homem que representa o agora e futuro da WWE. Cody é campeão há um ano e terminou a sua história, mas agora precisa defendê-la.

Mas há uma sombra a pairar sobre este combate: The Rock. Desde que se assumiu como o “Final Boss” da WWE, é o vilão da empresa e com ele e Cena tão próximos da mesma causa não é impossível imaginar o seu regresso e ajudar a derrotar Rhodes.

Será desta que Cena assume o seu papel como a figura mais importante da história da companhia e bate o recorde de Ric Flair ao tornar-se pela 17.ª vez campeão?

Dentro de uma semana, já o saberemos. Certo é que o WrestleMania 41 promete ser um marco. Entre lendas que se despedem, novos nomes a emergir e histórias prestes a explodir, tudo aponta para duas noites memoráveis. É este o encanto do WrestleMania: nunca sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que vamos sentir tudo.

Que comece o espetáculo! E se não pode ver ao vivo, não perca, na Netflix.

Obrigado a quem me acompanhou ao longo deste mês e meio de Road to WrestleMania 41 e obrigado ao SAPO por dar espaço a que se fale deste fantástico mundo que é o wrestling.