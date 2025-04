No ringue do WrestleMania não há só estrelas, há muito dinheiro

Mais de 200 milhões de dólares em caixa com dois dias de evento. É quanto vale o WrestleMania para as cidades que recebem o maior evento anual de wrestling profissional, comprovando que esta não é apenas uma modalidade que entusiasma milhões de fãs pelo mundo ou um momento que move multidões, mas também gera um impacto económico muito significativo para as cidades que o acolhem. Se não está bem a conseguir materializar o valor em causa, damos uma referência: 200 milhões é o valor que a RTP recebe todos os anos para se financiar, graças ao que recolhe na Contribuição Audiovisual cobrada em todas as contas da luz. Ou mais simplesmente, em duas noites de WrestleMania, é gerado dinheiro suficiente para pagar 85% do orçamento anual do grupo público de televisão portuguesa.

A edição de 2023, WrestleMania Goes Hollywood, atraiu ao SoFi Stadium, em Los Angeles, 161.892 fãs por duas noites, estabelecendo um recorde absoluto de público para a WWE, maior empresa do mundo da modalidade, com o evento a ter um impacto de 215 milhões de dólares para a região de Los Angeles, superando os 206,5 milhões atingidos com o WrestleMania 38, que ocorreu em Dallas no ano anterior.

No ano passado, Philadelphia teve a honra de acolher o evento, pelo qual pagou 12 milhões de dólares à WWE, mas viu o seu investimento mais do que compensado ao conseguir um retorno de 200 milhões, mais de 16 vezes o valor desembolsado. Logo após a abertura da venda de bilhetes se antecipava que este tinha potencial para ser um evento histórico: para além dos combates que já tinham sido anunciados, o facto de ter sido o primeiro WrestleMania sob o controlo criativo de Triple H levou a que, em poucas horas, os mais de 90 mil bilhetes disponibilizados para as duas noites desaparecessem, estabelecendo um novo recorde para a WWE, com mais de 21,5 milhões de dólares arrecadados só em bilhética.

Claro que o impacto gerado por um evento desta dimensão está longe de se limitar ao dinheiro em caixa que se faz na arena – em comida, bebida, memorabilia, etc. A verdade é que toda a cidade beneficia, com o efeito a prolongar-se muito além do fim de semana ou até da semana que se preenche de acontecimentos paralelos e combates. Só no ao passado, por exemplo, para o WrestleMania XL terão aterrado em Philadelphia mais de 200 mil fãs, que visitaram a cidade e as suas atrações, esgotaram hotéis, encheram restaurantes e deram um empurrão brutal ao turismo, com o recorde de assistência a ultrapassar as duas noites de WrestleMania, alargando-se aos eventos paralelos. O SmackDown (evento semanal televisivo das sextas-feiras) que precedeu as noites do 'Mania, arrecadou mais de 2 milhões de dólares, enquanto o RAW (evento semanal televisivo das segundas) ultrapassou os 2,2 milhões, ambos fixando também novos recordes para os respetivos programas. E isto sem contar com eventos como a cerimónia do Hall of Fame ou o NXT Stand & Deliver, que também atraem multidões todos os anos.

Ora se Philadelphia fez história, Las Vegas (onde será a edição deste ano) promete elevar a fasquia ainda mais. Até porque, pela primeira vez, o WrestleMania acontecerá no fim de semana da Páscoa, o que significa que muitas famílias poderão viajar para a cidade para celebrar a ocasião de uma forma inesquecível. E não há melhor palco para um evento grandioso como este do que o Allegiant Stadium, uma das arenas mais modernas do mundo, cuja capacidade excede as 65 mil pessoas. Se Las Vegas já é conhecida como a capital do entretenimento, a WWE vai adicionar mais brilho à cidade e, para além dos eventos já mencionados, já anunciou espetáculos temáticos extra, como um Roast (evento típico americano) e after-parties com superstars da empresa após cada noite de evento.

Feitas as contas, em dez anos de espetáculo, o WrestleMania rendeu mais de 1,25 mil milhões de dólares às cidades que acolheram o evento. Um impacto que leva um fã como eu a sonhar que talvez esteja mais próximo o dia em que a WWE voltará a Portugal. O nosso país já recebeu eventos live de wrestling da WWE em várias ocasiões, incluindo salas esgotadas no Campo Pequeno (em 2017) e no MEO Arena (em 2006 e 2007) — já faz demasiado tempo desde a última vez... Um possível regresso a Portugal não seria apenas um presente para os fãs, mas também uma oportunidade única para o turismo e a economia local, prometendo encher hotéis e restaurantes e apontando um fluxo de visitantes internacionais que poderiam conhecer o destino Portugal graças ao espetáculo.

O WrestleMania em Vegas promete ser histórico, mas os fãs portugueses continuam à espera de escrever a sua própria história. Até ver, resta-nos continuar a mostrar a nossa paixão e assistir à programação da WWE na Netflix.