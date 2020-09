O documento alerta para a necessidade premente de "explorar as soluções que as plantas e fungos podem fornecer para lidar com algumas das pressões que as pessoas e o planeta enfrentam", afirma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Plantas e fungos são os blocos de construção da vida no planeta Terra" e "têm o potencial de resolver problemas urgentes que ameaçam a vida humana", realça o relatório.