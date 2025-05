Foguetão Starship de Musk desintegra-se uma hora após descolagem em nono teste

Washington, 28 mai 2025 (Lusa) - O foguetão Starship, da SpaceX, empresa aeroespacial do magnata Elon Musk, sofreu uma "rápida desmontagem não programada", cerca de uma hora após a descolagem do Texas, sul dos Estados Unidos, no nono voo de teste.