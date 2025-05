Israel já construiu em território ocupado mais de 100 colonatos, que abrigam cerca de 500 mil colonos. Os colonatos variam de pequenas postos no topo de colinas a comunidades totalmente desenvolvidas com blocos de apartamentos, centros comerciais, fábricas e parques públicos.

A Cisjordânia é o lar de três milhões de palestinianos, que vivem sob o domínio militar israelita, com a Autoridade Palestiniana, apoiada pelo Ocidente, a administrar os centros populacionais.

Os colonos têm cidadania israelita.

Israel acelerou a construção de colonatos nos últimos anos, mesmo antes do ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 ter desencadeado a guerra na Faixa de Gaza.

Os palestinianos consideram a expansão dos colonatos um dos principais obstáculos à resolução do conflito, e a maior parte da comunidade internacional considera estes postos ilegais.

O conflito atual que opõe Hamas e Israel foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo palestiniano em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de duas centenas de reféns.

Israel lançou em retaliação uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 54 mil mortos, segundo as autoridades locais, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

