Titã é a única lua do sistema solar com uma atmosfera significativa. Após 13 anos de observações de infravermelhos térmicos pela missão Cassini, os investigadores da Universidade de Bristol, Reino Unido, rastrearam como a atmosfera de Titã se inclina e muda ao longo do tempo.

Os resultados desta investigação foram publicados no The Planetary Science Journal, noticiou na quinta-feira a agência Europa Press.

"O comportamento da inclinação atmosférica de Titã é muito estranho", sublinhou Lucy Wright, autora principal e investigadora de pós-doutoramento na Escola de Ciências da Terra de Bristol, em comunicado.

A atmosfera de Titã parece agir como um giroscópio, estabilizando-se no espaço.

"Acreditamos que algum acontecimento no passado possa ter desviado a atmosfera do seu eixo de rotação, provocando a sua oscilação. Ainda mais intrigante, descobrimos que a magnitude desta inclinação muda com as estações de Titã", apontou.

A equipa estudou a simetria do campo de temperatura atmosférica de Titã e descobriu que não está centrado exatamente no polo, como era esperado.

Em vez disso, muda ao longo do tempo, em sintonia com o longo ciclo sazonal de Titã. Cada ano em Titã equivale a quase 30 anos na Terra.

O professor Nick Teanby, coautor e cientista planetário de Bristol, destacou, em comunicado, que "o intrigante é a forma como a direção da inclinação permanece fixa no espaço, em vez de ser influenciada pelo Sol ou Saturno".

"Isso dar-nos-ia pistas sobre a causa. No entanto, temos um novo mistério em mãos", apontou.

Esta descoberta terá impacto na próxima missão Dragonfly da NASA, um helicóptero semelhante a um drone, com chegada prevista a Titã na década de 2030.

À medida que a Dragonfly descer pela atmosfera, será impulsionada pelos ventos rápidos de Titã --- ventos cerca de 20 vezes mais rápidos do que a rotação da superfície.

Compreender como a atmosfera oscila com as estações do ano é crucial para calcular a trajetória de aterragem da Dragonfly.

A inclinação afeta a forma como a carga será transportada pelo ar, pelo que esta pesquisa pode ajudar os engenheiros a prever melhor onde irá aterrar.

