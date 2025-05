Em 09 de maio, o Governo anunciou uma prorrogação do prazo até hoje. O Ministério da Agricultura confirmou à Lusa que este limite não vai ser alargado novamente.

Em causa está um apoio destinado a detentores de ovinos com quebras de rendimento inferiores a 30%.

A ajuda é de 48 euros por ovino morto, registado no SNIRA (Sistema Nacional de Informação e Registo Animal) e a dotação total é de 1,9 milhões de euros.

Além de terem registado quebras de produção inferiores a 30% e de terem os animais registados no SNIRA, os beneficiários têm de estar legalmente constituídos e de ter comunicado a morte dos ovinos, ocorrida entre 05 de setembro de 2024 e 16 de janeiro de 2025.

A apresentação das candidaturas é feita no portal do IFAP, através do preenchimento de um formulário.

A febre catarral ovina ou língua azul é uma doença viral, de notificação obrigatória, que afeta os ruminantes e não é transmissível a humanos.

