Há entrevistas com especialistas, podcasts, análises detalhadas e artigos de opinião, todos os conteúdos focados num objetivo único e assumido: "Criar um espaço de reflexão e atualização constante sobre o impacto das tecnologias no quotidiano das empresas e na sociedade em geral." E desde dezembro, a cobertura aprofundada das mais recentes inovações nas áreas da transformação digital, inteligência artificial (IA), cibersegurança, data governance e telecomunicações em que o Digital Inside aposta chegam além-fronteiras, com núcleos direcionados para os mercados espanhol e brasileiro.

Agora, a publicação criada e dirigida por João Miguel Mesquita está também disponível na rede SAPO. Jornal digital lançado em 2024 e totalmente dedicado ao mundo das Tecnologias de Informação tem os seus conteúdos, a partir de hoje, disponíveis no SAPO, que dá mais um passo de consolidação para responder de perto à procura de diversidade de conteúdos com qualidade num setor em evolução vibrante.

A transformação digital está em pleno andamento, particularmente com os saltos diários que a IA traz à nossa vida e "as empresas, bem como os consumidores, necessitam de uma fonte de informação clara e precisa que os conecte com o universo tecnológico", considera o ex-jornalista de publicações como a Computerworld Portugal, CIO e BiT Magazine, que há um ano lidera o Digital Inside. Num momento em que a Inteligência Artificial está a transformar profundamente o panorama tecnológico e empresarial, é importante continuarmos a alargar e aprofundar a oferta noticiosa que o SAPO disponibiliza aos seus visitantes, pelo que esta nova parceria faz especial sentido.

Descubra tudo o que o Digital Inside tem para contar, agora também no seu SAPO.pt.