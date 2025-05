Sabe que vinhos casam melhor com os belos petiscos que se serve à mesa portuguesa? E que há quintas vitivinícolas que são verdadeiros tesouros abertos ao público, para visitar, testar e até fazer uma escapadinha? Ou que a WineStone acaba de investir 15 milhões de euros em Vendas Novas? Agora é mais fácil descobrir as maravilhas e as novidades do mundo dos vinhos.

O SAPO e a APENO - Associação Portuguesa de Enoturismo, acabam de firmar uma nova parceria que vai permitir-lhe encontrar o melhor do vinho e do enoturismo no portal SAPO e ajudar a levar ao mundo a imagem de Portugal como destino de excelência para enófilos e viajantes através do primeiro canal de televisão do mundo exclusivamente dedicado a este mundo. A Wine Tourism TV passa a estar disponível em exclusivo no SAPO, com "entrevistas, reportagens, documentários e formatos originais que exploram as regiões vitivinícolas, os produtores, as castas, as experiências enoturísticas e a cultura do vinho português".

Com as exportações de vinho português a registar um crescimento de 4,46% em 2024, para 965,8 milhões de euros, representando já um volume de vendas para fora que se aproxima muito dos 350 milhões de litros (+ 8,7% do que no ano anterior) e com França a destacar-se como principal destino, o peso do setor na economia ganha também pela via do turismo. Não é só Portugal que se experimenta em cada copo, é o valor que o vinho aporta à gastronomia, são as crescentes dormidas em destinos de enoturismo — que ajudam a combater a sazonalidade e a trazer pessoas ao interior e a locais menos explorados do país —, são os negócios que se potenciam e as vendas para fora que se estreiam sempre que se dá a conhecer o nosso vinho a quem nos visita. E que muitas vezes quer levar alguma coisa do sabor de Portugal para casa. Não é coisa pequena: basta ver que o enoturismo vale 800 milhões de euros por ano em Portugal.

"A ligação a um parceiro com este nível de inovação e especialização permite disponibilizar aos leitores ao SAPO conteúdos diferenciadores e representativos da capacidade de desenvolvimento das marcas do país além-fronteiras", destaca Gil Moreira, diretor-geral deste portal, realçando a relevância que o setor pode ganhar. "O mundo do vinho e do enoturismo só tem a ganhar com esta união", concorda Maria João de Almeida, presidente da APENO, que reconhece o "enorme impulso" que esta parceria potencia. "Vai ser incrível", diz a responsável, destacando o valor da programação da Wine Tourism TV, incluindo desde o lançamento, em outubro, "um noticiário semanal, dois programas temáticos e inúmeros vídeos de entidades ligadas ao vinho e ao turismo em Portugal".