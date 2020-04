"Não vai haver limitações sobre a lotação dos veículos ligeiros" -- Costa O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje que "não vai haver limitações sobre a lotação dos veículos ligeiros", tendo sido apenas alargada a limitação a um terço da capacidade para o transporte aéreo. nacional Lusa nacional/nao-vai-haver-limitacoes-sobre-a-lotacao-dos-_5e8649882af29a198bb94fae





"Não vai haver limitações sobre a lotação dos veículos ligeiros. A única alteração em matéria de limitações de lotação foi clarificar que também para o transporte aéreo se aplica essa limitação", respondeu António Costa aos jornalistas durante a conferência de imprensa na qual apresentou algumas das medidas do diploma do Governo para execução do decreto do Presidente da República que prorroga o estado de emergência em Portugal devido à covid-19.

Horas antes desta conferência de imprensa, fonte do executivo tinha adiantado à agência Lusa que, além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus concelhos de residência durante os cinco dias da Páscoa, o Governo iria também limitar a duas pessoas a capacidade de transporte em veículos ligeiros para cinco lugares, exceção feita a familiares diretos.

De acordo com esta informação, um veículo com nove lugares, por exemplo, poderia transportar três pessoas, mas esta medida acabou por não avançar após debate em Conselho de Ministros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).

O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até 17 de abril.

JF/PMF // ACL

Lusa/fim