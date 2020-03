Missões religiosas foram sempre polos de dissidência - António Costa Pinto As missões religiosas tiveram um papel muito importante durante a guerra colonial e, apesar de fortemente vigiadas pelo regime, foram sempre polos de dissidência, disse o historiador António Costa Pinto. nacional Lusa nacional/missoes-religiosas-foram-sempre-polos-de_5e64b61cb06c74195b1bd9c2





"O colonialismo português, sobretudo a partir dos anos 40, realiza aquilo a que podemos chamar um pacto, fundamentalmente com a igreja católica, em que a catolicização do sistema colonial e a administração colonial vão de par a passo", afirmou, em entrevista à agência Lusa o investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

António Costa Pinto sublinhou a antiga presença das missões protestantes e de outros credos religiosos cristãos em África e no colonialismo português: "Muita da socialização, por exemplo, da dinâmica de fuga de militantes independentistas, fundamentalmente em Angola, mesmo de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e até de Moçambique, são feitas a partir de missões protestantes, muitas vezes de origem norte-americana".