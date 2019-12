Metropolitano de Lisboa prolonga serviço na noite da passagem de ano O Metropolitano de Lisboa anunciou hoje que na noite da passagem de ano vai funcionar até às 04:00 nas linhas Azul e Verde, mantendo várias estações abertas, de modo a apoiar as festividades que vão ocorrer na cidade. nacional Lusa nacional/metropolitano-de-lisboa-prolonga-servico-na_5e0a658b7d80d11be4b45c26





As estações que vão estar abertas, na linha Azul, são as da Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado.

Já na linha Verde, vão estar abertas as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré.

"Devido aos festejos agendados para a Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço (linha Azul) encerra às 18:00 do dia 31 de dezembro, reabrindo às 06:30 do dia 01 de janeiro. Em alternativa à estação Terreiro do Paço poderão ser utilizadas as estações Cais do Sodré ou Baixa Chiado (linha Verde), que estarão abertas até às 04:00 da noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro", refere em comunicado a empresa.

O Metropolitano de Lisboa esclarece ainda que o novo tarifário só será aplicado a partir das 06:30 de dia 01 de janeiro, hora de abertura ao público do serviço.

"Face à elevada procura esperada, os tempos de espera poderão ser superiores aos normais, na noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro", conclui.

AJO // SR

Lusa/Fim