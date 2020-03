Hospital das Forças Armadas do Porto recebe 17 idosos infetados

Um grupo de 17 idosos de um lar de Albergaria-a-Velha que estão infetados com covid-19 deu hoje entrada no Hospital das Forças Armadas, no Porto, na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Lusa

