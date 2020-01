CPLP anuncia novo financiamento de 888 mil euros A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) anunciou hoje um financiamento de 888 mil euros para ajudar à reconstrução a seguir aos ciclones que assolaram Moçambique no ano passado, elevando o total dos apoios a 1,26 milhões. nacional Lusa nacional/cplp-anuncia-novo-financiamento-de-888-mil_5e20a6bafc58531c1bc80c45





"Hoje assinamos, com o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone, mais um Protocolo de Financiamento, que nos permitirá concretizar um novo apoio, este na ordem dos 888 mil euros, elevando assim para 1,258 milhão de euros, até ao momento, o apoio prestado pela CPLP a esta emergência humanitária", refere a CPLP num comunicado hoje difundido em Lisboa.

"A mobilização deste expressivo apoio a Moçambique constitui, também, uma concretização clara dos fortes laços de solidariedade que ligam os Estados-Membros da CPLP e os cidadãos dos nossos países, que foram, aliás, determinantes na criação da CPLP e têm alicerçado a Organização ao longo dos seus 23 anos de existência", acrescenta-se no texto.

Na sequência da destruição provocada pela passagem do Ciclone Idai pelas regiões centro e norte de Moçambique, em março de 2019, a CPLP reuniu e criou um envelope financeiro de emergência para apoio às populações afetadas, justifica a organização.

No comunicado, a estrutura lembra o memorando assinado a 8 de abril, um "documento chapéu que estabelece as condições em que o apoio é concretizado, ou seja, é criada a rubrica especifica no Fundo Especial da CPLP, à qual são afetas as contribuições de Estados-membros, dos Observadores Associados e dos Observadores Consultivos".

"Em junho último, procedemos à assinatura do primeiro Protocolo de Financiamento, pelo qual concretizámos um apoio financeiro na ordem dos 370 mil euros (Euro369.750) destinados à reabilitação e reconstrução de infraestruturas", aponta-se no comunicado.

O secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, está em Moçambique, por ocasião da tomada de posse de Filipe Nyusi como Presidente da República.

