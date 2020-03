Almanaque Lusa - 26 de março

Hoje é quinta-feira, 26 de março, octogésimo sexto dia do ano, Dia do Livro Português e Dia Mundial do Cacau. Faltam 280 dias para o final de 2020.

