Açores com 16 novos casos de infeção registados em 3 das 9 ilhas Os Açores registam hoje 16 novos casos positivos de covid-19, dos quais 11 na ilha de São Miguel, quatro na Terceira e um no Faial, revela o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde. nacional Lusa nacional/acores-com-16-novos-casos-de-infecao_617a930d42227e29c8ece694





O diagnóstico de novas infeções por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, resultaram de 775 testes feitos nas últimas 24 horas, indica a Autoridade.

"Em São Miguel, sete dos novos casos foram diagnosticados no concelho de Ponta Delgada e quatro no concelho da Ribeira Grande", descreve.

A Terceira registou três casos no concelho de Angra do Heroísmo e um caso no concelho da Praia da Vitória.

No Faial foi também registado um novo caso, na Horta.

Hoje, há três doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 16 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 183 casos positivos ativos, sendo 163 em São Miguel, 12 no Faial, sete na Terceira e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.421 casos positivos de covid-19, dos quais 9.008 recuperaram da doença, 45 faleceram, 95 saíram do arquipélago e 90 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até segunda-feira, foram vacinadas nos Açores 174.268 pessoas com a primeira dose (73,6%) e 194.605 com a vacinação completa (82,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

