No passado fim de semana, o Estádio do Algarve foi palco de pura adrenalina e mestria ao volante, recebendo a terceira etapa do Troféu DriftWars Cup. A prova, organizada em parceria com a TURN 6, marcou também a chegada da Taça Intercontinental PT/BR, reforçando o cariz internacional do evento. Entre motores rugidos e aclamadas acrobacias a fazer chiar o asfalto, João "Janita" Vieira destacou-se como o grande vencedor, superando a concorrência e entusiasmando a multidão que assistiu ao espetáculo.

O piloto português, já conhecido no meio do Drift nacional, onde se estreou aos 14 anos, em 2018, conquistou o lugar mais alto do pódio, deixando para trás Rafael Ferreira, que ficou na segunda posição, e Thomas Moss, que completou o pódio conseguindo o terceiro lugar. A vitória de João Vieira não foi apenas mais uma conquista pessoal, mas também um reflexo do atual dinamismo da modalidade em Portugal, que ganha cada vez mais adeptos e projeta o país no panorama internacional do Drift.

Desde as primeiras horas do evento, os acessos ao Estádio do Algarve revelaram uma atmosfera efervescente. Os espectadores reuniram-se para assistir a um espetáculo que se afirmou como muito mais do que uma simples competição automóvel. O traçado em asfalto foi especialmente desenhado para desafiar a perícia dos pilotos e garantir ao público momentos de pura emoção, com curvas fechadas e retas que testaram ao limite a capacidade de controlo dos veículos.

Esta terceira etapa da DriftWars Cup ficou ainda marcada pela presença de grandes nomes do Drift internacional, com especial destaque para Murilo Sobral, piloto brasileiro da Ultimate Drift, galardoado com o cobiçado capacete de ouro em 2024. A sua participação elevou o nível competitivo da prova, oferecendo ao público português (e não só) uma demonstração de excelência técnica e espetáculo puro. Pilotos de diferentes nacionalidades partilharam a pista, promovendo uma saudável troca de experiências e consolidando o evento como referência no calendário do Drift.

As parcerias estabelecidas para esta etapa foram igualmente relevantes. Patrocínios de marcas reconhecidas como RedBull, HP Turbo, LG, Sapo, Bit Motors, Autobrilho, Vonix e NC Racing reforçaram a dimensão e o prestígio do evento. Estas colaborações permitiram não só a criação de condições técnicas de excelência, mas também a realização de atividades complementares que enriqueceram a experiência dos espectadores.

Uma competição que é também cultura automobilística e entretenimento

O DriftWars Cup vai muito além da competição pura. O evento foi uma verdadeira celebração da cultura automobilística, reunindo aficionados de todas as idades e promovendo o convívio em torno da paixão pelos motores. Para além das emocionantes batalhas de Drift, o programa incluiu demonstrações de Freestyle e Drag, com especial destaque para o impressionante Seat Ibiza Bi-motor da HP Turbo, que arrancou aplausos e suspiros da plateia, impressionando tanto os mais jovens como os veteranos entusiastas.

A diversidade de atrações contribuiu para criar uma atmosfera de festa, aberta a famílias e grupos de amigos, transformando o evento num ponto de encontro para todos os que veem no automobilismo um espetáculo de partilha, de emoção e de inovação técnica. O público, cada vez mais fiel e numeroso, é uma prova viva do sucesso e da crescente popularidade do Drift em Portugal. Sem olhar a idades, com atividades dos “8 aos 80”.

Drift créditos: DR

Lisboa no horizonte

Com três etapas já disputadas — Sever do Vouga, Montalegre e agora Algarve —, o Troféu DriftWars Cup prepara-se agora para rumar à capital portuguesa. Lisboa será o cenário da última etapa, agendada para os dias 4 e 5 de outubro. E prevê-se para esse fim de semana um evento de grandes emoções, com impacto significativo tanto a nível mediático como social, com um programa de entretenimento diversificado e aberto ao grande público.

O Troféu DriftWars Cup, atualmente composto por cerca de 40 pilotos de elevadíssima experiência e perícia, é já um palco privilegiado para a demonstração do melhor que se faz no Drift, tanto a nível nacional como internacional. Ao longo de quatro etapas distribuídas pelo país, os participantes têm vindo a proporcionar momentos de grande intensidade e espetáculo.

