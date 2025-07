O rugido dos motores, a perícia dos pilotos e o cheiro a borracha queimada prometem tomar conta do Estádio do Algarve nos dias 5 e 6 de julho, com a realização da terceira etapa da Drift Wars Cup 2025, a mais entusiasmante competição nacional de drift. Este será um fim de semana dedicado à velocidade, ao espetáculo e à cultura automóvel, com dezenas de pilotos nacionais e internacionais a disputarem curvas e aplausos do público.

E mesmo que não consiga rumar a sul para ver este espetáculo de motores ao vivo e a cores, pode acompanhar tudo em direto. O SAPO é media partner da competição e vai transmitir toda a emoção, aqui, ao momento.

Não se trata de uma “simples” corrida de carros, a Drift Wars Cup é uma competição dentro desta uma modalidade automobilística de origem japonesa que consiste em conduzir o carro em derrapagem controlada ao longo de um circuito, sendo avaliados critérios como o ângulo, velocidade, linha e estilo. Dizem os entendidos que, mais do que uma simples corrida, o drift é um verdadeiro espetáculo de destreza e controlo, onde os pilotos desafiam as leis da física com manobras milimetricamente calculadas.

Nomes já confirmados

Entre os pilotos já confirmados para esta etapa, constam alguns dos mais conceituados pilotos do panorama nacional e internacional, como Diogo Correia, campeão nacional de drift em 2023, e Nuno Silva, conhecido pela sua técnica agressiva e presença constante no pódio. Presente estará ainda o espanhol Álvaro Martínez, vencedor da etapa de Madrid.

O piloto algarvio Rui Fonseca vai estar "a jogar em casa" e promete dar tudo perante os seus conterrâneos. Ao todo, serão mais de 30 pilotos em pista, divididos entre as categorias Pro e Semi-Pro.

Programa para toda a família

Além da competição principal, o programa da terceira etapa da Drift Wars Cup inclui várias atividades paralelas pensadas para todas as idades. Entre as razões para passar pelo Estádio do Algarve estão:

Sessões de autógrafos com os pilotos, nas quais os fãs poderão conhecer os seus ídolos de perto;

Show de acrobacias com motos e carros modificados;

Zona de exposições com viaturas tuning e clássicos;

Espaço street food, com várias opções gastronómicas;

Atividades para crianças, incluindo mini pistas de karting e insufláveis;

Concerto ao final da tarde de sábado, com artista surpresa.

A terceira etapa da Drift Wars Cup, competição de que o SAPO é parceiro, é organizada pela Drift Wars Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Região de Turismo do Algarve, com o objetivo de promover o desporto motorizado e dinamizar a economia local fora da época alta.

Os bilhetes já estão disponíveis online e nos pontos de venda habituais, com pacotes especiais para famílias e grupos.